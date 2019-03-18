О том, что делать с «мертвыми» аккаунтами в социальных сетях, на Западе задумались давно. По расчетам IT-исследователя из Женевы Штефана Коха, через 30 лет количество «мертвых душ» в соцсетях превысит количество живых пользователей. Теперь и пользователи русского Facebook могут завещать свою страничку другу. В Японии пошли еще дальше – здесь можно отправлять прощальные сообщения и устроить виртуальные похороны. Корреспондент РИАМО выяснила, как можно распорядиться своим профилем в соцсетях, и зачем пользователи завещают странички.

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Хранитель профиля

Самым продвинутым оказался Facebook, который запустил функцию завещания аккаунтов. У пользователя есть возможность при жизни назначить «хранителя» своей страницы из числа друзей на Facebook.

«Хранитель» может менять фото профиля и обложки, сделать памятную публикацию в вашем профиле, решать, кому разрешено видеть памятные публикации и делать их, а также удалить все памятные публикации. А вот переписываться и делать публикации от имени бывшего владельца не получится. Кроме того, профиль не отобразится в разделе «Вы можете их знать» и не отправит уведомление о дне рождения.

Одним из первых задумался о том, чтобы увековечивать «мертвые» профили, сотрудник Facebook Макс Келли, после того как его друга сбила машина.

Чтобы страница прошла «меморизацию», друзья погибшего должны предоставить модераторам цифровую копию свидетельства о смерти. Рядом с «мертвым» аккаунтом появится отметка «Remember».

В справочном центре Facebook есть раздел «Что случится с вашим аккаунтом, когда вас не станет?», который предлагает заранее решить судьбу своей страницы после смерти: установить памятный статус или удалить раз и навсегда.

В зависимости от настроек конфиденциальности, друзья умершего смогут делиться воспоминаниями в его хронике. При этом публикации, сделанные при жизни, сохранятся на Facebook и останутся видны прежней аудитории.

Михаил, 23 года, Москва:

«Сначала я не поверил, что такая штука существует, но потом всерьез задумался и выбрал удаление. От мысли о моем улыбающемся лице в соцсети после смерти становится жутко.

По-моему, это ненормально, что после твоего отбытия в мир иной люди будут заходить и плакать над монитором».

Оксана, 19 лет, Москва:

«Мне всегда было жалко удалять свои записи на стене в Facebook. Путешествия, друзья, пожелания – все там. Я подумала, что если меня не станет, то останется хоть какая-то частичка, которая будет напоминать обо мне близким. И назначила хранителем свою лучшую подругу. Она удивилась, но потом тоже назначила меня хранителем своего аккаунта. Думаю, это укрепило доверие между нами».

Анастасия, 46, Москва:

«У меня небольшой бизнес, который я хочу в будущем передать дочери. В моем аккаунте хранится множество важной информации: диалоги с партнерами, контакты и прочее. Когда друг рассказал мне про возможность назначить «хранителя», я завещала страницу дочери».

Кристина, 34 года, журналист:

«В последнее время стало трендом после крупных аварий и катастроф искать информацию о погибших в соцсетях, использовать фото из личного архива. Чужие люди бестактно лезут на страницы умерших, якобы сочувствуют, пишут комментарии и рассылают спам – мне кажется, это ужасно.

Я не хочу, чтобы незнакомые люди вешали мне траурные ленты на страницу.

Поэтому, как только в «Фейсбуке» появилась возможность назначать хранителем своей страницы друга, я это сразу сделала. Хочу, чтобы у моих друзей, которые меня хорошо знают, была возможность фильтровать комментарии, банить псевдосочувствующих и пр.

«ВКонтакте» теперь тоже можно сделать закрытый профиль – это спасает от хейтеров. Другой дело – Instagram. К сожалению, там нет возможности передать страницу – только закрывать аккаунт. Замечаю, как люди пишут комменты незнакомым умершим, и это просто жесть».

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Поминки у «электронного склепа»

Осуществлять какие-либо действия со страницей «ВКонтакте» админы могут лишь при наличии свидетельства о смерти, четкое фото документа родственникам необходимо прикрепить к сообщению в техподдержку.

Близкие также вправе выбрать, как поступить со страницей: превратить в виртуальный памятник или уничтожить. При этом управлять аккаунтом они не смогут. Чтобы страница не попала на «цифровое кладбище», каких сейчас немало в Сети, можно ужесточить настройки приватности, оставив ее видимой только для близких.

Замороженная страница продолжает существовать с постами и фото, добавленными когда-то самим владельцем. Логин и пароль модераторы никому не передают, поэтому контент остается неизменным. В друзья погибшего добавить нельзя, как и комментировать записи на его стене.

Галина, 28 лет, Сергиев Посад:

«Мой муж Стас погиб полгода назад. Он был музыкантом и дружил со многими людьми. Сохранив его страницу «ВК», у нас появилась возможность быть ближе к нему и бороться с горем. Иногда я смотрю на нее и ощущаю его присутствие. У нас с ребятами есть ритуал – мы открываем ее и вспоминаем истории из нашего прошлого».

Кристина, 18 лет, Москва:

«Смерть подруги стала для меня шоком. Мы знали пароли друг друга от «ВК» и часто ради прикола отправляли знакомым сообщения с разных аккаунтов. Первый месяц после трагедии я просто не покидала ее страницу. Слушала плейлист, читала переписки...

Потом ко мне пришло понимание, что так дальше нельзя, и я удалила ее страницу – родные подруги туда все равно не заходили.

Стало еще тоскливее, и я восстанавливала ее дважды, но потом решила, что главное – это светлые воспоминания, а не поминки у электронного склепа».

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«Это как смотреть сериал»

В некоторых социальных сетях появляются свои «виртуальные кладбища» – группы, где собраны ссылки на «мертвые» страницы. Они насчитывают от 100 до десятков тысяч подписчиков. Среди них – не только близкие и друзья умерших, но и просто любопытные.

Минус таких пабликов в том, что кто угодно может оставлять комментарии под сообщениями о смерти человека, в том числе неуместные замечания и пошлые шутки.

Дмитрий, 19 лет, студент:

«Следить за аккаунтами умерших – это как смотреть сериал. Мы же включаем тяжелые драмы или ужастики, чтобы пощекотать себе нервы, вот и мертвые аккаунты выполняют ту же функцию. Это провоцирует очень сильный эмоциональный всплеск».

Анастасия, 23 года, дизайнер:

«Я считаю, что информация о чужой смерти помогает переоценить собственную жизнь. Изучая профиль, пусть и мимолетно, я представляю человека живым и думаю, какой у него был характер, что ему нравилось. Это помогает мне многое переосмыслить.

Конечно, я сочувствую этим людям. Но не буду отрицать, есть в этом что-то волнующее».

Посмертная фотогалерея

В Instagram и Twitter функция наследования профиля не предусмотрена. Чтобы удалить «мертвый» аккаунт, нужно предоставить модераторам свидетельство о смерти или ссылку на некролог. Сделать это стоит, чтобы избежать фейковых рассылок и постов. Так, в 2017 году аккаунт погибшего журналиста Дэвида Карра в Twitter взломал спам-бот и начал публиковать от его имени странные посты, чем привел в шок его подписчиков.

Техподдержка Instagram может установить на некоторое время памятный статус, выбранный близкими. Так страница превратится в посмертную фотогалерею. Зато, например, внуки смогут больше о узнать о человеке.

Ирина, 45 лет, Москва:

«При жизни у моего сына Виталика было хобби – фотография. Все работы, которыми он гордился, появлялись в Инстаграме. Когда он погиб в ДТП, мы с мужем решили не удалять его галерею. В конце концов, его творчество лучше всего отражает то, кем он являлся».

Егор, 28 лет, Москва:

«Два месяца назад погиб мой брат. Недавно я проснулся проверить ленту в Twitter и увидел, что он написал пост философского содержания, мол, все мы не вечны. Я пребывал в состоянии ужаса и шока, у кого хватило совести так поступить? Потом решил написать в личку, кто занимается такой ерундой. Ответил мне друг брата – Максим.

Из-за того, что он пропустил похороны в связи с командировкой, друг решил сделать эдакий памятный жест. Я попросил больше никогда так не делать, а потом собрал все необходимые документы и обратился к модераторам с просьбой об удалении страницы брата».

Креативно подошли к вопросу английские разработчики из агентства Lean Mean Fighting Machine, которые презентовали приложение LivesOn, анализирующее «живую» ленту в Twitter и способное вести ее после смерти – определять любимые слова, темы и ретвитить сообщения пользователей.

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Идти в суд и ждать полгода

Иначе обстоят дела со страницами погибших в «Одноклассниках». Свидетельство о смерти не имеет в этой соцсети особой силы. Если владелец страницы не добавил в завещание пункт о передаче кому-то логина и пароля, то уничтожить профиль или получить к нему доступ близкие смогут только по решению суда о правах наследования страницы. Распоряжаться аккаунтом наследник сможет лишь через полгода после смерти владельца.

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Светлана, 36 лет, Лобня:

«После смерти моего мужа родственники стали говорить, мол, это неправильно, что его страница в «Одноклассниках» остается активной. Паролей я не знала, и когда поняла, что придется обращаться в суд – решила оставить все как есть. Не хочу продираться сквозь бюрократию, которая может затянуться на неопределенный срок, и опять переживать смерть близкого человека. Хотя и поймала себя на мысли, что избегаю заходить в соцсеть, где висит его мертвый профиль».

Прощальная рассылка

Компания Yahoo! запустила в Японии сервис Yahoo! Ending, с помощью которого можно отправить прощальное сообщение на 200 мобильных номеров, а также заказать приглашения на похороны, сохранить коллекцию кино и плейлист.

Впрочем, пока в России такие функции недоступны. Зато работают виртуальные кладбища – это идея позаимствована из Китая. Правда, выглядят они в нашем исполнении довольно уныло. Так, на «Российском виртуальном кладбище» встроена мрачная иконка «Добавить захоронение», это может сделать любой желающий. На схожем ресурсе можно найти не только виртуальные могилы знаменитостей, но и обычных людей и даже животных.

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