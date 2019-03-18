РИАМО – 18 мар. Пожилая жительница подмосковного Реутова Людмила Колобанова заняла 3 место в лыжном марафоне Birkebeinerrennet – 2019, прошедшем в норвежском Лиллехаммере, сообщает в понедельник пресс-служба главы городского округа Реутов.

«История марафона гласит, что двое воинов преодолели путь от Рены до Лиллехаммера, спасая новорожденного наследного принца Норвегии. Согласно традиции, сегодняшним участникам предстоит пройти 54 километра (или 27 в полумарафоне) по подготовленной для классического хода трассе с рюкзаками с весом ребенка не менее 3,5 килограмма. Людмила Колобанова с честью преодолела дистанцию полумарафона», – говорится в сообщении.

По данным Реутовского информагентства, реутовчанка стала третьей среди более чем 60 спортсменов возрастной группы в норвежском женском марафоне. Она преодолела 30 километров олимпийской трассы по среднегорью.

По словам самой спортсменки, для нее стало большой честью повторить маршрут олимпийских чемпионок 1994 года Елены Вяльбе, Нины Гавриловой, Любови Егоровой и Ларисы Лазутиной, чьи имена высечены на памятной стеле в Лиллехаммере, открывающей трассу лыжных гонок.