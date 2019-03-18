РИАМО(ЛЮБЕРЦЫ) – 18 мар. Информация о заложенных взрывных устройствах в двух школах подмосковных Люберец не подтвердилась, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Информация о заложенных взрывных устройствах в школах №№7 и 9 не подтвердилась. После звонка о минировании образовательных учреждений сотрудники спецслужб оперативно выехали на место. Всех педагогов и учащихся срочно эвакуировали в школу №5», – говорится в сообщении.

В результате проведенной проверки информация о минировании не подтвердилась. В образовательном учреждении №7 возобновлен учебный процесс, в школе №9 занятия начнутся в ближайшее время.