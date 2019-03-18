РИАМО - 18 мар. В Подмосковье и Москве во второй половине недели немного похолодает, по сравнению с первой половиной, а в центре столицы сугробы уже уменьшились до 6 сантиметров, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Первая половина недели будет теплее, вторая – немного холоднее. В первой половине недели Московский регион будет находиться под влиянием юго-западных воздушных потоков, а затем западных и северо-западных», – говорится в сообщении.

Высота снежного покрова в Москве в понедельник - 20 сантиметров, в центре города - 6 сантиметров.

С 19 марта в регионе будет преобладать облачная погода с осадками. Днем они пройдут в виде дождя. С 21 марта по ночам ожидается небольшой снег, днем снег с дождем. Температура днем будет положительной, но ночью и утром в Подмосковье будет подмораживать до минус 4-3 градусов, местами и в Москве ожидается отрицательная температура. Жителей региона предупредили о гололедице.

В конце недели погода существенно не изменится. 22 и 23 марта прогнозируются небольшие осадки, по ночам – минус 4 – плюс 1 градус, днем — плюс 1-6 градусов.

Ранее синоптики сообщали, что в столице к началу следующей недели полностью растает снег.