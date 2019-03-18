РИАМО – 18 мар. Представительницы Московской области взяли три медали на чемпионате России по женской борьбе, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

С 15 по 16 марта в Улан-Удэ состоялся всероссийский чемпионат по женской борьбе. У него была не только спортивная, но и экологическая направленность: мероприятие проходило под эгидой защиты озера Байкал.

«Спортсменки из Подмосковья принесли региону три медали. Серебро досталось заслуженному мастеру спорта Марии Гуровой – она выступала в финальных встречах в весовой категории до 57 килограммов. В весовой категории до 68 килограммов второе место заняла мастер спорта международного класса Анастасия Братчикова. Анастасия и Мария тренируются под руководством заслуженного тренера России Олега Чернова», – отмечается в сообщении.

В борьбе за третье место в весовой категории до 65 килограммов победила Елизавета Сорокина. Ее готовит к соревнованиям заслуженный тренер России Николай Карпенко.

Министр физической культуры и спорта Роман Терюшков заявил, что для Подмосковья очень важно принимать участие в подобных турнирах.

«Мы не только добиваемся новых результатов в спортивных мероприятиях, но и вносим вклад в защиту окружающей среды. Наши спортсменки достойно отстаивали право быть призерами чемпионата, и без их опыта такие почетные места были бы невозможны: Мария Гурова несколько раз становилось чемпионом России, а также бронзовым призером чемпионата Европы. Анастасия Братчикова - серебряный призер Кубка мира, Елизавета Сорокина – призер первенства России. Поздравляю девушек с новыми профессиональными достижениями!» – резюмировал министр.