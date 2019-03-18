РИАМО – 18 мар. Представительницы Московской области взяли три медали на чемпионате России по женской борьбе, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Подмосковья.
С 15 по 16 марта в Улан-Удэ состоялся всероссийский чемпионат по женской борьбе. У него была не только спортивная, но и экологическая направленность: мероприятие проходило под эгидой защиты озера Байкал.
В борьбе за третье место в весовой категории до 65 килограммов победила Елизавета Сорокина. Ее готовит к соревнованиям заслуженный тренер России Николай Карпенко.
Министр физической культуры и спорта Роман Терюшков заявил, что для Подмосковья очень важно принимать участие в подобных турнирах.
«Мы не только добиваемся новых результатов в спортивных мероприятиях, но и вносим вклад в защиту окружающей среды. Наши спортсменки достойно отстаивали право быть призерами чемпионата, и без их опыта такие почетные места были бы невозможны: Мария Гурова несколько раз становилось чемпионом России, а также бронзовым призером чемпионата Европы. Анастасия Братчикова - серебряный призер Кубка мира, Елизавета Сорокина – призер первенства России. Поздравляю девушек с новыми профессиональными достижениями!» – резюмировал министр.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии