РИАМО – 18 мар. Московским областным управлением Федеральной антимонопольной службы в отношении ООО «М.П.А. Медицинские партнеры» вынесено постановление о наложении штрафа по делу об административном правонарушении на сумму более 3,6 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа.

Ранее управлением в отношении ООО «М.П.А. Медицинские партнеры» было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в части заключения устного картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на электронных торгах на поставку медицинского оборудования, изделий и материалов в микрорайоне Железнодорожный, проводимых администрацией городского округа Балашиха.

«Московское областное УФАС России признало общество нарушившим пункт 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции» и приняло решение о передаче материалов для привлечения ООО «М.П.А. Медицинские партнеры» и его должностных лиц к административной ответственности в соответствии с частью 2 статьи 14.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», – заключается в материале.