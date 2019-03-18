РИАМО (КОРОЛЕВ) – 18 мар. В подмосковном Королеве в результате ДТП сгорел автомобиль, пострадавший водитель доставлен в городскую больницу, сообщил «РИАМО в Королеве» начальник отдела ГИБДД УМВД России по городскому округу Королев Сергей Адамов.

ДТП произошло рано утром 17 марта на улице Пионерская у дома №35.

«Водитель автомобиля BMW не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Skoda. В результате ДТП Skoda загорелась. Проводится проверка, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение», – сказал Адамов.

Водитель автомобиля Skoda доставлен в городскую больницу с переломом правой ноги, водитель BMW не пострадал. На месте ДТП работали сотрудники ДПС, медики и пожарные.