РИАМО - 18 мар. В ритуальном зале Троекуровского кладбища в Москве началась церемония прощания с медиаменеджером Игорем Малашенко, передает корреспондент РИАМО.

Всех, кто пришел проститься с медиаменеджером, запустили внутрь ритуального зала.

В зале на постаменте стоит гроб с телом Малашенко. От дверей к постаменту ведет черная дорожка, по которой проходят друзья и родственники умершего, чтобы возложить цветы.

Политтехнолог, бывший медиаменеджер и один из основателей НТВ Игорь Малашенко найден мертвым в Испании, ему было 64 года.

Малашенко был одним из основателей НТВ, а также генеральным директором РГТРК «Останкино». В 1996 году был главным советником избирательной кампании кандидата в президенты РФ Бориса Ельцина.

В январе 1997 года Малашенко стал одним из учредителей ЗАО «Медиа-Мост», был членом совета директоров компании. В 2001–2009 годах был гендиректором канала RTVI.