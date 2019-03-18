РИАМО - 18 мар. Пьяная ссора двух мужчин в селе Молоково Ленинского района завершилась поножовщиной, труп одного из собутыльников нашли в бытовке, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

По его словам, 17 марта в 19:10 в строительной бытовке на улице Школьная в селе Молоково Ленинского района с множественными ножевыми ранениями брюшной полости обнаружен труп.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции за совершенное преступление установлен и доставлен в следственный отдел по городу Видное ГСУ СК России по Московской области знакомый погибшего 1962 года рождения. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».