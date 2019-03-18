РИАМО - 18 мар. Автозаправочную станцию с придорожным сервисом на съезде с Пятницкого шоссе построит победитель открытого конкурса, говорится в сообщении пресс-службы департамента по конкурентной политике Москвы.

«Инвесторам предложено побороться за 99% доли в уставном капитале ООО «ТПУ «Пятницкое шоссе 2». Актив включает в себя земельный участок площадью около 2 тысяч квадратных метров под строительство автозаправочной станции с придорожным сервисом», – говорится в сообщении.

Согласно технико-экономическим показателям, максимальный процент застройки составляет 80%, предельная высота объекта – до 10 метров. Стартовая цена лота составляет 9,7 миллиона рублей. Заявки для участия принимаются до 23 апреля.

Правообладатель актива и организатор конкурса – АО «Мосинжпроект». Оператором конкурсной процедуры выступает департамент по конкурентной политике.

Земельные участки под строительство автозаправок в столице выставляются на городские торги редко, поэтому можно прогнозировать интерес со стороны инвесторов, предположил руководитель столичного департамента Геннадий Дегтев.

«Последний раз земельный участок под автозаправку через городские торги был реализован в 2016 году. Тогда за лот боролись девять участников. Спустя почти три года на конкурс выставлен актив, включающий в себя землю под строительство автозаправки с придорожным сервисом. Само назначение объекта, и расположение вдоль Пятницкого шоссе позволяет предположить высокую конкуренцию среди потенциальных инвесторов», – отметил Дегтев.