РИАМО - 18 мар. Билеты на спектакли столичных театров, которые покажут в Подмосковье весной, уже все раскупили, сообщила журналистам в понедельник министр культуры Московской области Нармин Ширалиева.

Жители Подмосковья смогут увидеть 12 спектаклей столичных театров уже весной, они посвящены памяти народного артиста СССР Олега Табакова.

«В принципе по большому счету на показы, <...> у нас 12 спектаклей объявлены, в общем уже все билеты куплены», - сказала Ширалиева.

Она добавила, что льготные билеты, в частности, смогут получить многодетные семьи.

«Первый спектакль состоится уже в эту пятницу, 22 числа, в Зарайске, мы все туда поедем, там ажиотаж. Вообще нужно сказать, что там везде ажиотаж», - уточнила Ширалиева.

В Зарайске покажут спектакль «С любимыми не расставайтесь».