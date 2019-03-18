РИАМО – 18 мар. В подмосковном Протвине 6 апреля состоится 24-й фестиваль прикладного творчества «Рукодельница», гости мероприятия смогут с помощью мастеров освоить технику выполнения декупаж, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«Игрушки в самых разных стилях, декупаж, скрапбукинг, вязание, изделия из бисера и стекла, вышивки, картины в технике «Шерстяная акварель» все это можно не только увидеть, но и купить, а также попробовать творческие силы на многочисленных мастер-классах», – отмечается в сообщении.

Мастера помогут участникам освоить современные материалы для рукоделия или прикоснуться к традиционным народным техникам.