РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 18 мар. Спортсмен Владислав Иванов из подмосковных Люберец стал чемпионом Европы, сообщил в понедельник на оперативном совещании в администрации председатель спорткомитета администрации муниципалитета Владимир Сурков.

Первенство Европы прошло во Владикавказе.

«Завершилось первенство Европы по боксу среди спортсменов до 22 лет. Спортсмен Люберецкой спортшколы Владислав Иванов занял первое место в весовой категории до 91 килограмма», – сказал Сурков.

Иванов одержал в финале досрочную победу в первом раунде над соперником из Англии.