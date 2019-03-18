РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 18 мар. Спортсмен Владислав Иванов из подмосковных Люберец стал чемпионом Европы, сообщил в понедельник на оперативном совещании в администрации председатель спорткомитета администрации муниципалитета Владимир Сурков.
Первенство Европы прошло во Владикавказе.
«Завершилось первенство Европы по боксу среди спортсменов до 22 лет. Спортсмен Люберецкой спортшколы Владислав Иванов занял первое место в весовой категории до 91 килограмма», – сказал Сурков.
Иванов одержал в финале досрочную победу в первом раунде над соперником из Англии.
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