РИАМО – 18 мар. Административно-технические инспекторы провели с начала года свыше 1,6 тысячи рейдов по проверке содержания дворовых и уличных территорий в городах и селах Московской области, благодаря этому было устранено свыше 2,2 тысячи нарушений, говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа.

«Всего инспекторами проверено свыше 4,2 тысячи объектов. По итогам проверок сотрудниками территориальных подразделений Госадмтехнадзора зафиксировано и устранено 2208 нарушений в содержании дворовых и уличных территорий», – сказал Главный государственный административно-технический инспектор Московской области Сергей Бизяев.

Он уточнил, что в результате принятых мер, в частности, приведены в порядок свыше 1,4 тысячи дворовых территорий и около 780 улиц, площадей и парков.

«Основное внимание уделялось зимней уборке проезжих частей, тротуаров, пешеходных дорожек, расчистке от снега детских площадок, подходам к социально значимым объектам, остановкам общественного транспорта, контейнерным площадкам», – перечисляется в материале.

Кроме того, осуществлялся контроль за состоянием объектов освещения, наружных частей теплотрасс, состоянию ограждений и нежилых зданий.