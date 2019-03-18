РИАМО - 18 мар. В следующий раз снег в Подмосковье и Москве ожидается только в конце текущей недели, 24 марта, он принесет всего 2 миллиметра осадков, сообщается на сайте Росгидромета.

До этого, 19 марта, в Московском регионе ожидается дождь, потеплеет до плюс 6 градусов. В ночь на 20 марта пройдут небольшие осадки, днем они перейдут в дождь, будет так же тепло, как и накануне. Кратковременный дождь ожидается и днем 21 марта, будет немного прохладнее – плюс 4 градуса. 22 марта ночью вернутся заморозки до минус 1 градуса, пройдут небольшие осадки, днем потеплеет до плюс 5 градусов, будет сухо. 23 марта днем дождь вернется.

«Воскресенье, 24 марта. Ночью – минус 1 градус, облачно с прояснениями, снег. Количество осадков – 2 миллиметра. Днем – плюс 3 градуса, переменная облачность, небольшой кратковременный дождь, количество осадков – 1 миллиметр», — говорится в сообщении.

В начале следующей недели ночью похолодает до минус 1 градуса, временами пройдут небольшие осадки. Днем будет плюс 3, облачно, ожидается небольшой кратковременный дождь.