РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 18 мар. Жители подмосковных Люберец попросили убрать оборванные провода возле дома на Волковской улице, сообщил в понедельник на оперативном совещании в администрации начальник управления территориальной политики и социальных коммуникаций Дмитрий Баранов.

«Жители дома №69 на Волковской улице попросили убрать оборванные провода. Они лежат прямо на земле», – сказал Баранов.

Он добавил, что также жители пожаловались на навалы мусора возле СНТ «Ручеек». По словам Баранова, в деревне Токарево и в Малаховке на Шоссейной улице жители попросили восстановить остановочные павильоны, которые испортили вандалы.