РИАМО – 18 мар. В Жуковском прошел финал регионального конкурса театральных коллективов «Мельпомена» в рамках фестиваля детского и юношеского художественного и технического творчества «Юные таланты Московии», на мероприятии свои постановки представили 34 коллектива, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Организатором фестиваля выступил «Областной центр развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи».

«Всего в конкурсе приняли участие 53 коллектива из Московской области из городов Долгопрудный, Королев, Электросталь, Истра, Люберцы, Руза, Серпухов, Балашиха, Клин, Луховицы, Мытищи, Рошаль, Дмитров и других. В финал театрального конкурса вышли 34 коллектива, участвовавшие в четырех номинациях: «Дебют», «Развитие», «Класс» и «Студенческий театр». Гран-при «Мельпомены» удостоился жуковский театр ШЭСТ под руководством Елены Жихаревой, который в этом году празднует 25-летие», – отмечается в сообщении.

Актеры Школьного экспериментального студийного театра представили на суд жюри спектакль по одноименному роману братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу».

Финал «Мельпомены» состоялся 16 марта в актовом зале школы №12 города Жуковский.

«Приехавшие коллективы продемонстрировали зрителям отрывки из своих конкурсных спектаклей. Отметим, что в следующем году фестиваль детского и юношеского творчества «Юные таланты Московии» отпразднует юбилей – ему исполнится 30 лет», – подчеркивается в материале.

В состав жюри фестиваля вошли: режиссер, театральный педагог, педагог дополнительного образования высшей категории Марина Гаврилова, актер-вокалист Государственного музыкального театра национального искусства, лауреат фестиваля «Большая разница» на Первом канале Геннадий Лернер. Председателем жюри стала актриса Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой, режиссер – педагог театральной студии «Импровизация» Московского центра по работе с молодежью и инвалидами «Интеграция» Екатерина Дементьева.