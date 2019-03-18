РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 18 мар. В подмосковных Люберцах с 11 по 17 марта скорую помощь вызывали свыше 2,2 тысячи раз, сообщил в понедельник на оперативном совещании главврач Люберецкой районной больницы №2 Дмитрий Старцев.

«За прошедшую неделю было 2237 вызовов скорой помощи. Из них 432 экстренных и 1805 неотложных», – сказал Старцев.

Он добавил, что в медицинские учреждения поступило 78 жалоб: 29 в Люберецкую районную больницу №1, 45 в ЛРБ №2 и 5 – в Центр охраны материнства и детства.

«Выписано свыше двух тысяч рецептов на льготное обеспечение лекарствами», – заключил Старцев.