РИАМО – 18 мар. В Подмосковье около 4,5 тысяч объектов социальной инфраструктуры доступны для маломобильных граждан, в текущем году намерены адаптировать еще 150 объектов, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«Всего в Московской области 7 тысяч объектов социальной инфраструктуры, из них доступной средой адаптировано 4480 объектов. В 2019 году запланировано адаптировать еще 150 объектов», – отметила министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская.

Она уточнила, что в муниципальных образованиях будет продолжена работа по внедрению маршруториентированного подхода, в этом году будет адаптировано 1844 объекта: дворы, подъезды, объекты потребительского рынка, образования, культуры, здравоохранения, спорта.

«Это позволит нам сделать 4725 маршрутов для 1750 инвалидов», – резюмировала Фаевская.