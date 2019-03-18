РИАМО - 18 мар. Порядка 30 подмосковных компаний примут участие в выставке «Метро Экспо-2019», среди них будут производители напитков, молочной, мясной и рыбной продукции, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Выставка будет проходить на площадке «Крокус Экспо» в Москве с 20 по 22 марта. В этом году на ней будут представлены уникальные предложения от более 350 участников Metro Expo.

«На площадке ежегодной выставки соберутся 26 производителей из Подмосковья, которые поставляют потребителю экологически чистую и полезную продукцию по приемлемой цене. Здоровый образ жизни и современные тренды в органической и биопродукции станут главным фокусом выставочной программы в этом году», – сказал глава регионального Минсельхозпрода Андрей Разин.

По словам министра, продукцию представят такие известные подмосковные производители, как: «Дмитровские овощи», «Русское море», «Мясокомбинат «Павловская слобода», «Данон Трейд», «Дымовское колбасное производство», «Матвеевское» и многие другие.

«В основном это представители малого и среднего бизнеса, доля которого в Подмосковье превышает 30%», – заключил Разин.