РИАМО – 18 мар. В подмосковных Котельниках разыскивают пропавших в ночь на понедельник Владислава Дулева и Дмитрия Кафлина, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Восемнадцатого марта в период с 00:00 до 01:00 на территории горокруга Котельники в неизвестном направлении из дома ушли несовершеннолетние: Дулев Владислав Алексеевич, дата рождения 18 декабря 2005 года и Кафлин Дмитрий Романович, дата рождения 11 июня 2004 года», – говорится в сообщении.

Приметы Дулева: рост около 160 сантиметров, среднего телосложения. Был одет в оранжевую куртку, джинсы, рюкзак, без шапки и в кроссовках. Приметы Кафлина: рост около 176 сантиметров, сутулого телосложения. Был одет в голубую куртку с оранжевыми молниями, без шапки, сине-черные кроссовки.

«Всех, кто владеет любой информацией, просим связаться по телефонам: 8(498)742-02-56 КДН и ЗП горокруга Котельники, 8(495)559-81-95 или «02» – Котельниковский ОП МУ МВД России «Люберецкое», – заключается в сообщении.