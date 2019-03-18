РИАМО – 18 мар. Правительство Москвы оказывает помощь с похоронами семье умершей в столичной больнице певицы Юлии Началовой, никаких проблем по данному вопросу нет, сообщает ТАСС.

Ранее СМИ сообщали, что родственники Началовой не знают, как похоронить певицу из-за того, что столичный департамент торговли и услуг запросил более 1 миллиона рублей за захоронение на Троекуровском кладбище.

«Родные Юли Началовой опровергают информацию о возникших трудностях. Правительство Москвы идет навстречу и помогает решать все вопросы», – сказала представитель певицы Анна Исаева.

Началова умерла 16 марта в столичной больнице. Ей было 38 лет. Певица страдала от ряда серьезных заболеваний, в том числе от подагры и сахарного диабета. Несколько дней назад ее госпитализировали в клинику с ссадиной на ноги и отеком, также у артистки резко подскочил уровень сахара в крови. Ее ввели в состояние искусственной комы, из которого певица так и не вышла.

Юлия Началова – российская певица и телеведущая. Известна по песням «Герой не моего романа», «Между мной и тобой», «Цветик-семицветик». Была ведущей шоу «Один в один» на телеканале «Россия-1».