РИАМО - 18 мар. Столичный музей Победы отключит на один час подсветку фасада главного здания в рамках акции «Час Земли», которая пройдет 30 марта, говорится в сообщении пресс-службы музея.

Музей Победы 30 марта примет участие в международной акции «Час Земли», организованной Всемирным фондом дикой природы (WWF).

«Архитектурно-художественную подсветку фасада главного здания на Поклонной горе отключат на час – с 20:30 до 21:30. Внешнее освещение погасят на площади почти 7 тысяч квадратных метров. Фасад музея Победы - уникальное архитектурное сооружение длиной 270 метров и высотой в 25 метров», - говорится в сообщении.

Несмотря на отсутствие внешнего освещения, музей будет работать по обычному расписанию до 21:30 (кассы и вход посетителей до 21:00).

В этом году международный «Час Земли» проводится уже в 13-й раз. Акция, направленная на популяризацию бережного отношения к природным ресурсам, начнется по всему миру в 20:30 по местному времени.

Также к международной акции «Час Земли» присоединились 15 парков, подведомственных департаменту культуры Москвы. Ее цель - привлечь внимание к заботе об экологии и разумному использованию ресурсов планеты.