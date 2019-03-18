РИАМО – 18 мар. Более 3 тысяч жителей столицы приняли участие в фестивале «С днем рождения, ГТО!», который состоялся прошел в городских школах и колледжах, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Фестивальные площадки работали в каждом городском округе. Желающие могли выполнить нормативы комплекса Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

«Тестовые испытания включали челночный бег, метание мяча, подтягивания, отжимания и другие спортивные упражнения», – говорится в сообщении.

Для гостей фестиваля провели мастер-классы, на которых показали, как развить силовые и скоростные качества.

«Итоги выполнения нормативов подведет судейская коллегия, а данные по всем испытаниям зафиксируют в личном кабинете участников на сайте ГТО. Там же можно проверить, какой знак присужден – бронзовый, серебряный или золотой», – уточняется в материале.

Проверить свою физическую подготовку в марте можно на более чем 90 площадках в столичных школах и колледжах. В день сдачи нормативов ГТО участникам при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, справку о медицинском допуске и уникальный идентификационный номер. Последний присваивается при регистрации на сайте ГТО. Принять участие может любой желающий от шести лет и старше.

Комплекс ГТО был разработан в СССР и с 1931 года утвержден как основа системы физического воспитания граждан. Современный комплекс ГТО начал действовать с 1 сентября 2014 года. В нем 11 ступеней, учитывающих возраст (от шести лет и старше), и три уровня сложности, которые соответствуют золотому, серебряному и бронзовому знакам. Испытания определяют силу, выносливость, гибкость, быстроту, ловкость.