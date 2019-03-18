РИАМО - 18 мар. Столичные театры покажут в Подмосковье весной несколько спектаклей, билеты будут стоить 100-300 рублей, сообщила журналистам в понедельник министр культуры Московской области Нармин Ширалиева.

Жители Подмосковья смогут увидеть 12 спектаклей столичных театров уже весной, они посвящены памяти народного артиста СССР Олега Табакова.

«Если говорить об аудитории, это столичные спектакли. Подмосковные зрители не имеют возможности в большинстве своем так просто приезжать, это сложно по многим причинам. Здесь билеты на все эти спектакли будут стоить от 100 до 300 рублей, еще будет большая социальная квота», - сказала Ширалиева.

По словам министра, на спектакли по квотам смогут прийти жители по согласованию с муниципалитетами.

«Туда будут попадать люди по согласованию с муниципалитетом, которых мы должны защищать и поддерживать. Идея - просветительская доступность, стратегически наша задача в Год театра в Московской области - делать и театральный продукт самого высокого качества», - отметила министр.

Как добавил заслуженный артист РФ Игорь Золотовицкий, трудно переоценить поездку в регионы.

«Что Тула, что Истра, что Дубна - это провинциальные городки. <…> Трудно переоценить такие возможности выезда в маленькие городки, где живут прекрасные люди, которые с удовольствием приходят, и прекрасно, что есть возможность за символические деньги купить билеты, и вдвойне прекрасно, что мы сделали в рамках фестиваля Табакова», - подчеркнул Золотовицкий.