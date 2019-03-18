РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 18 мар. В Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) подмосковных Люберец поступило более 8,5 обращений жителей с 11 по 17 марта, сообщил в понедельник на оперативном совещании директор службы Виталий Богданов.

«За прошедшую неделю в службу ЕДДС-112 городского округа поступило 8751 обращение граждан. Из них 4086 касались вопросов обслуживания скорой помощи, 1961 – полиции», – сказал Богданов.

По его словам, с начала текущего года в службу поступило 96303 обращения. В ЕДС ЖКХ поступило 6235 обращений. Из них 499 касались вопросов электроснабжения, 559 – водоснабжения, 65 – освещения.