РИАМО - 18 мар. Вооруженный ножом мужчина совершил разбойное нападение на 16-летнюю девочку в Алексеевском районе столицы, злоумышленника удалось оперативно задержать, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

«Инцидент произошел у дома на улице Ярославская, дом 2. Неизвестный, угрожая ножом несовершеннолетней 2002 года рождения, открыто похитил у нее 250 рублей и сотовый телефон. Очевидцы смогли отобрать у мужчины похищенные вещи, после чего он скрылся», – сказал собеседник агентства.

Позднее на улице Маломосковская по подозрению в совершенном преступление был задержан мужчина 1977 года рождения.

В отношении него возбуждено уголовное дело.