РИАМО - 18 мар. На западе Москвы оперативники задержали 53-летнюю женщину, подозреваемую в мошенничестве с квартирой в особо крупном размере, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

Женщина подала документы на регистрацию квартиры на Кутузовском проспекте, но у представителя регистрирующего органа возникли сомнения в их подлинности, и он обратился в полицию. Материальный ущерб составил более 5 миллионов рублей.

«Злоумышленница с помощью подачи поддельных документов на регистрацию квартиры пыталась установить право собственности на ранее выморочное имущество (на которое в силу определенных обстоятельств не могут претендовать наследники умершего – ред.)», – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.