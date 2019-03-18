РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 18 мар. В подмосковных Люберцах с 11 по 17 марта использовали порядка 70 тонн реагентов, сообщил в понедельник на оперативном совещании начальник управления дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации муниципалитета Егор Бунтин.

«С 11 по 17 марта в уборке дорог в Люберцах были задействованы 184 рабочих и 72 единицы техники. Использовали 70 тонн противогололедных материалов», – сказал Бунтин.

По его словам, с дорог в Люберцах вывезли 1,1 тысячи кубических метров снега. Бунтин добавил, что также в Люберцах очистили остановки от рекламы и надписей, расчистили подземные пешеходные переходы.

«Сотрудники ГИБДД выявили 338 нарушений ПДД. Кроме того, 38 автомобилей эвакуировали. Общая сумма штрафов составила 405 тысяч рублей», – заключил Бунтин.