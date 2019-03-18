РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 18 мар. Порядка 900 человек и более 100 единиц спецтехники убирали от снега территорию подмосковных Люберец на минувшей неделе, сообщила в понедельник на оперативном совещании начальник управления благоустройства администрации муниципалитета Марина Зинкина.

«За отчетный период управляющими и подрядными организациями ежедневно проводились работы по уборке городских и дворовых территорий от снега и наледи. Всего было задействовано 102 единицы спецтехники и более 900 человек», – сказала Зинкина.

По ее словам, за неделю вывезли более 3,5 тонны снега.

«Выполнены работы по санитарной опиловке 19 и вырубке 8 деревьев», – заключила Зинкина.