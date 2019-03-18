РИАМО - 18 мар. Жители Подмосковья смогут увидеть 12 спектаклей столичных театров уже весной, они посвящены памяти народного артиста СССР Олега Табакова, так, театр имени Пушкина привезет в Королев постановку «Тартюф», сообщила журналистам в понедельник министр культуры Московской области Нармин Ширалиева.

«В этом году для нас это одна из основных акций Года театра, мы привозим весной 12 спектаклей, объединенных этой темой - памяти Олега Табакова. Восемь спектаклей МХТ, два спектакля театра (имени – ред.) Пушкина, два спектакля театра наций. Театр Табакова присоединится к нам осенью», - сказала Ширалиева.

По ее словам, например, театр имени Пушкина привезет в Королев постановки «театр имени Пушкина» и «Семейка Крамс».

«Мы очень долго смотрели площадки. Потому что спектакли идут ровно в том виде, в каком они идут в репертуарном театре. Большая была проделана работа», - уточнила Ширалиева.