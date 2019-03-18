РИАМО (КОРОЛЕВ) – 18 мар. Школьница из подмосковного Королева попала в больницу после ДТП, девочка переходила дорогу в неположенном месте, и ее сбила машина, сообщил «РИАМО в Королеве» начальник отдела ГИБДД УМВД России по городскому округу Королев Сергей Адамов.

ДТП произошло в микрорайоне Юбилейный на улице Тихонравова рядом с заправкой в 110 метрах от светофора.

«Ученица 10 класса с другом переходили дорогу вне зоны пешеходного перехода. У школьницы не было светоотражающих элементов на одежде», – сказал Адамов.

Девочка доставлена в городскую больницу с сотрясением головного мозга и переломом головки малой берцовой кости правой ноги.

В преддверии весенних каникул ГИБДД напоминает о необходимости соблюдения правил дорожного движения.