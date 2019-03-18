РИАМО - 18 мар. В поликлинических отделениях №№ 1 и 4 Люберецкой больницы №1 введены в работу два флюорографа общей стоимостью порядка 13 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

По словам министра здравоохранения региона Дмитрия Матвеева, медицинская техника закуплена по программе «Здравоохранение Подмосковья».

«Своевременная и точная диагностика позволяет выявить на ранней стадии различные заболевания. Поступившие в Люберцы флюорографы обладают хорошими техническими характеристиками. За день на одном аппарате смогут проходить обследование 60 человек», – подчеркнул Матвеев.

Он напомнил, что в текущем году на закупку нового медицинского оборудования в медучреждения Подмосковья направлено почти 9 миллиардов рублей.