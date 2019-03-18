РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 18 мар. Двое спортсменов из подмосковного Подольска победили на соревнованиях по карате‑кекусинкай в Москве, сообщается в группе «ФСК «Заречье» в социальной сети «ВКонтакте».

Российский спортивный клуб карате‑кекусинкай «Сэйкен» в Москве 17 марта организовал в Московском центре боевых искусств спортивный праздник «Московские надежды», в рамках которого прошли и соревнования по карате‑кекусинкай. Всего в них приняли участие 200 спортсменов из Москвы и Московской области.

«Воспитанники секции карате подольского физкультурно-спортивного комплекса «Заречье» приняли участие в соревновании и сумели завоевать 7 призовых мест! Первое место заняли Павел Кабанин и Артем Кладовщиков. Второе место получил Игорь Мостовой, а третье завоевали Иван Дубовой, Кирилл Яковлев, Кирилл Баскаков и Яна Родичева», – говорится в сообщении.

Спортивное учреждение поздравляет подольских спортсменов и желает им дальнейших побед.

Карате-кекусинкай – стиль карате, основанный Масутацу Оямой в 1950-х годах. Кекусинкай считается одной из самых трудных и жестких разновидностей карате.