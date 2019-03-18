РИАМО - 18 мар. На северо-востоке столицы в районе Бабушкинский началось переселение пятого дома по программе реновации жилищного фонда, переселение в районе стартовало в начале июня 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

«Жители дома 11 на улице Верхоянской начали получать смотровые ордера. В зависимости от квартирографии им предлагают варианты жилья в домах 39, 41 и 29, корпус 2, расположенных на улице Летчика Бабушкина», – сказал руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин.

Он добавил, что переселение в районе стартовало в начале июня 2018 года, когда жителям двух старых пятиэтажек на Осташковской улице (дома 9, корпус 2 и корпус 3) были предложены для переезда два новых дома на улице Летчика Бабушкина.

Еще одна пятиэтажка на улице Осташковская, 9, корпус 4, «поехала» в сентябре, а в ноябре для заселения был сдан третий реновационный дом, тогда же ордера получили жители дома 27 на улице Летчика Бабушкина.

Руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман в свою очередь рассказал, что за два дня половина семей из переселяемого дома принесла в центр информирования заявления с согласиями на переселение.

«Всего в Бабушкинском районе из 300 переселяющихся по реновации семей 280 уже заключили договоры на новые квартиры, 84% переехали», – добавил Гаман.

Всего в СВАО в программу реновации включены 499 домов площадью 1,4 миллиона квадратных метров, утверждены 47 стартовых площадок. В районе Бабушкинский в программе 93 дома, определены восемь стартовых площадок.

В целом по Москве сейчас переселение идет в 33 стартовых дома в семи административных округах. Обеспечено начало переселения из 51 дома, из которых два полностью отселены, пять снесены.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение 5172 домов.