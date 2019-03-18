РИАМО (КОРОЛЕВ) – 18 мар. Полицейские подмосковного Королева задержали местного жителя, находящегося в федеральном розыске за кражу, сообщила «РИАМО в Королеве» старший инспектор направления по связям со СМИ УМВД РФ по городскому округу Оксана Еруновская.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники службы полиции УМВД России по Королеву у одного из домов на улице Дзержинского задержали 22-летнего мужчину. В ходе проверки документов установлено, что он находился в федеральном розыске за совершение кражи.

«Полицейские установили, что мужчина находится в федеральном розыске за совершение преступления, предусмотренного статьей «Кража». Мужчина задержан и доставлен в дежурную часть УМВД для дальнейшего разбирательства», – сказала Еруновская.

Задержанному грозит лишение свободы на срок до 10 лет.