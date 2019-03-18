РИАМО - 18 мар. Исполнительный директор совета муниципальных образований Московской области, руководитель центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов вошел в состав Общественного совета при министерстве природных ресурсов и экологии России, говорится в сообщении пресс-службы совета муниципальных образований Подмосковья.

«Общественный совет при Минприроды РФ, как и другие общественные советы при министерствах и ведомствах, – это субъект общественного контроля. Его полномочия и задачи прописаны в федеральном законе «Об основах общественного контроля в РФ». Собственно из этого и вытекает его основная задача – этот самый контроль осуществлять», – сказал Иванов.

Он добавил, что речь идет об оценке эффективности деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также организаций и учреждений, работающих в этой сфере.

«Мне как конфликтологу и медиатору хотелось бы, чтобы Общественный совет при Минприроды стал активной площадкой для обсуждения и урегулирования социальных экологических конфликтов», – отметил Иванов.

По его мнению, одной из важнейших задач Общественного совета должно стать создание рабочей площадки для разрешения таких социальных конфликтов. Иванов предложит сформировать рабочую группу, в которую могли бы войти не только представители общественности в сфере экологии, но и профессиональные конфликтологи и медиаторы, имеющие опыт разрешения социальных конфликтов.

Исполнительный директор совета муниципальных образований Подмосковья также отметил, что одной из основных задач совета при Минприроды РФ должно стать создание доверительной обстановки, позволяющей конструктивно разрешать накопившиеся противоречия в этой сфере.