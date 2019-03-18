РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 18 мар. Сотрудники Госавтоинспекции подмосковного Красногорска рассказали воспитанникам детского сада №46 о правилах дорожного движения и провели практическое занятие по действиям на пешеходном переходе, сообщила инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения по городскому округу Красногорск Ольга Татаринова.

«Тематическое занятие для малышей «Светофор собирает друзей» подготовили и провели Госавтоинспекторы Красногорска для воспитанников детского сада №46. Вместе с инспекторами ребята выполняли задания, читали стихи, отвечали на вопросы светофора. Сотрудники полиции провели для ребят практический урок по действиям на пешеходном переходе», – сказала Татаринова.

Она отметила, что в мероприятии приняли участие более 40 воспитанников детского сада.

«Также ребятам был продемонстрирован патрульный автомобиль, на котором ежедневно несут службу дорожные полицейские. Стражи порядка показали в действии специальные звуковые и световые устройства, которыми оборудован служебный транспорт», – сказала Татаринова.

Она отметила, что дети могли посидеть в автомобиле, а также призвать прохожих к соблюдению правил дорожного движения через громкоговорящее устройство.

«В завершение инспекторы ГИБДД подчеркнули, что юным участникам дорожного движения дошкольного возраста переходить дорогу нужно только крепко держа за руку взрослых. В одежде необходимо использовать световозвращающие элементы», – заключила Татаринова.