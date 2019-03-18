РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 18 мар. Воспитанницы Люберецкой комплексной спортивной школы олимпийского резерва завоевали главный приз международного детского фестиваля танцев на льду, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Шестнадцатого марта на малой спортивной арене СК «Лужники» прошел 33-й Международный детский фестиваль танцев на льду. В соревнованиях приняли участие более 500 воспитанников спортивных секций и школ из разных стран – России, Туркменистана, Украины и других», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что спортсменки из Люберец выиграли главный приз – Гран-При – с танцем «Легенды о княгине Ольге».