Жители столицы переезжали в подмосковные города как раньше, так и сейчас. Но если пятнадцать-двадцать лет назад это делали в основном пенсионеры, то теперь перебираются молодые семьи с детьми. У каждого из них свои причины. Кто-то ищет тишины и чистого воздуха, а кому-то так удобнее добираться до работы. Однако все «переселенцы» сходятся в одном – их жизнь после переезда стала гораздо комфортнее. В чем столица уступает области, какими благами цивилизации можно легко пожертвовать при переезде и ради чего стоит покидать Москву, РИАМО рассказали бывшие жители Москвы.

Игорь Загородников, маркетолог, 33 года, Домодедово:

© из личного архива

«Я родился и вырос в Москве. Жил в Люблино, и меня все устраивало – до тех пор, пока я не устроился на работу в аэропорт «Домодедово». Спустя год понял, что больше не могу тратить каждый день по два часа утром и вечером на дорогу.

Так мы с женой решили присмотреться к области. В результате сняли квартиру в городе Домодедово, откуда до аэропорта – 15 минут дороги.

Сразу ощутили, что качество нашей жизни повысилось. Сдав в столице однокомнатную квартиру в старом жилфонде, в Домодедове мы смогли снять просторную двухкомнатную квартиру с хорошим ремонтом в новом доме с консьержем.

Большую часть жилого фонда в Домодедове составляет частный сектор. Получается, что можно купить современный коттедж с доступом к центральной канализации. При этом дети смогут ходить в школу или в спорткомплекс рядом с домом. Это очень удобно для тех, кто хотел бы совместить преимущества жизни в своем доме с городской инфраструктурой. Кроме того, в Домодедове меньше загруженность дорог – рядом с городом проходит сразу несколько шоссе.

У меня сложилось ощущение, что жить здесь более безопасно – меньше пьяных и хулиганов на улице, поскольку полиция приезжает оперативнее, чем в столице. В Люблино нам однажды пришлось ждать наряда полиции очень долго: мы оказались одиннадцатыми в очереди. Скорая здесь тоже приезжает в течение нескольких минут.

С точки зрения торговой инфраструктуры Домодедово не сильно отличается от спальных районов Москвы. Здесь те же сетевые магазины, что и в столице. А вот крупный торговый центр в Домодедове только один, и за серьезными покупками мы все же выбираемся в Москву. Также сильно не хватает кафе и ресторанов. Но это мелочи по сравнению со всеми плюсами. Главное, что теперь у нашей семьи есть время друг на друга».

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Ольга Елагина, сценарист, 38 лет, Химки:

© из личного архива

«Я приехала в Москву учиться во ВГИКе, и поначалу снимала жилье. Затем у меня появилась семья, и уже вместе с мужем мы решили, что будем жить не в столице, а в области.

Мы хотели просторное современное жилье в кирпичной новостройке, которая находилась бы в микрорайоне с чистым воздухом. Поэтому приобрели двухъярусную квартиру в одном из новых жилых комплексов в Химках.

Сейчас наши окна выходят на речной канал. Через дорогу от дома есть парк-отель «Олимпиец» с конной школой. По утрам бегаем в парке, катаем детей на лошадях, устраиваем пикники на берегу, а вечером любуемся с балкона на проплывающие теплоходы.

В бытовом плане наша жизнь мало чем отличается от московской – здесь те же сетевые магазины и сфера услуг. Правда, из-за отсутствия метро автомобиль приходится использовать чаще, например, чтобы выбраться в театр. Зато от утренних пробок мы себя избавили – оба работаем удаленно.

Настоящим открытием для меня стало то, что отношения между людьми здесь принципиально отличаются от принятых в столице. В Москве я не была знакома ни с одним из своих соседей, а здесь всего за год завела знакомых и друзей, у которых можно запросто одолжить соль или попросить присмотреть за ребенком на площадке.

Соседи вместе вызывают аниматоров, чтобы отметить на детской площадке Новый год или Масленицу. Проводят субботники, здороваются друг с другом на улице и даже подвозят до метро.

У каждого дома нашего жилого комплекса есть общий чат в вотсапе, и, если я забуду выключить фары, мне обязательно об этом сообщат. В Москве я с подобным никогда не сталкивалась».

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Семен Пегов, военный обозреватель, 33 года, поселок Кратово:

© из личного архива

«В детстве часто бывал в поселке Кратово под Жуковским и всегда вспоминал о нем с большой теплотой. Когда в 2016-м мы с женой стали готовиться к родительству, решение переехать туда возникло само собой. Мы сдали свою квартиру на «Динамо» и сняли деревянный дом на 90 квадратных метров в Кратове.

Конечно, сначала я боялся, что дорога до работы будет занимать много времени. Но страхи не оправдались. Оказалось, что ехать на экспрессе из нашего поселка до кольцевой метро быстрее, чем из того же Бутово: дорога от двери до двери занимает всего час пятнадцать. К тому же на природе гораздо быстрее переключаешься после рабочего дня, а вагоне я стараюсь тратить время с пользой.

Звучит фантастически, но за первый месяц я написал в электричке книгу.

Жизнь в доме – полезный опыт для тридцатилетнего мужчины. Это учит ответственности и держит в тонусе. Я освоил, что такое дизельное отопление и как оно работает. Зимой самостоятельно очищаю двор от снега. Летом, чтобы вместе с детьми покататься на велосипедах в лесу, сходить на озеро или развести костер, не нужно никуда ехать. А главное, я чувствую себя хозяином собственной территории. В общем, я ни разу не пожалел».

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Ольга Гришина, специалист по связям с общественностью, 39 лет, Одинцово:

© из личного архива

«Я обожаю центр Москвы и всегда хотела жить только здесь – несмотря на шум и пробки. Тем не менее в 2010 году моя семья вынуждена была переехать с Кутузовского проспекта в область.

Причин было несколько: отсутствие парков и зон отдыха возле дома, потребность в безопасности и непрекращающаяся аллергия у детей. Участковый педиатр лишь разводил руками: «А что вы хотите? В нашем районе этим страдают все дети».

Переехав в Одинцово, мы решили все эти проблемы. Теперь живем возле леса, недалеко от нас лыжероллерная трасса, и аллергия детей осталась в далеком прошлом.

Помимо этого мы обрели по-настоящему комфортную среду обитания. Дети ходят в очень хорошую школу, а спортом занимаются в школе олимпийского резерва неподалеку. Фермерские продукты можно купить на Одинцовском рынке, а в сетевых магазинах ассортимент и цены гораздо привлекательней, чем в некоторых районах Москвы.

Мы очень довольны и тем, что здесь нет столько нелегальных мигрантов, как в Москве.

Да, мы пожертвовали возможностью часто посещать театр. Но чистый воздух и размеренная жизнь для нас гораздо важнее. Поскольку за последние несколько лет развились электронные сервисы такси и заметно улучшился подвижной состав электричек, с транспортной доступностью стало легче. Я знаю, в какое время нужно прийти на станцию, чтобы отправиться на работу в поезде, мало чем отличающемся по комфорту от тех поездов, что ходят во Франции. К тому же скоро в нашем районе появятся метро и МЦД.

По центру Москвы я по-прежнему скучаю, но переезжать обратно смысла не вижу. Уверена, что достичь такого же уровня жизненного комфорта в мегаполисе будет сложно, не говоря уже о том, что придется пожертвовать здоровьем детей».

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