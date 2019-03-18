РИАМО - 18 мар. Ученые Северо-Западного университета в США в рамках проведенного исследования выяснили, что частое употребление яиц и других продуктов с большим содержанием холестерина может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти, сообщает Газета.ru.

«Ученые проанализировали данные шести исследований, в которых принимали участие более 29 тысяч человек. Они заполняли пищевые опросники, после чего состояние их здоровья было предметом анализа на протяжении 31 года», - отмечается в материале.

Ученые выяснили, что те люди, которые употребляли 300 миллиграммов холестерина в день, на 17% чаще сталкивались с сердечно-сосудистыми заболеваниями и на 18% чаще преждевременно умирали.

Исследователи уточнили, что употребление в пищу 3-4 яиц в неделю повысило на 6% риск сердечно-сосудистых заболеваний и на 8% — возможность преждевременной смерти.