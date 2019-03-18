РИАМО - 18 мар. По факту смерти тяжелобольного ребенка на юго-востоке Москвы проводится доследственная проверка, сообщается на сайте ГСУ Следственного комитета РФ по столице.

«Двенадцатого марта в квартире жилого дома на юго-востоке Москвы скончался несовершеннолетний ребенок, страдающий рядом заболеваний, в том числе врожденными. По данному факту в день смерти ребенка следственными органами <…> организована доследственная проверка», – говорится в сообщении.

Ребенок проживал с мамой и бабушкой, получал медицинскую помощь и наблюдался у врачей. Кроме того, мальчик получал необходимый для его заболеваний уход в домашних условиях.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Проверяются сведения, опубликованные в ряде СМИ об условиях жизни ребенка.

По данным ряда СМИ, в московской квартире нашли мертвым семилетнего мальчика, который почти всю жизнь не выходил на улицу. Страдавший аутизмом ребенок-маугли жил в доме, заваленном мусором. Ребенок умер от остановки сердца.

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