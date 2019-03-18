РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 18 мар. В двух многоквартирных домах подмосковного Подольска в понедельник временно отключили горячую воду из-за проведения аварийных работ, сообщается на сайте МУП «ДЕЗ».

«Сообщаем, что сегодня (18 марта – ред.) по адресу: улица Генерала Смирнова, дом №11 из-за аварийных работ с 10:30 отключено горячее водоснабжение. Из-за аварийных работ прекращена подача горячего и холодного водоснабжения, а также центрального отопления в дом №27/2 по улице Красногвардейский бульвар», – говорится в сообщении.

Помимо этого, до 13:00 не будет электроэнергии в домах №№88А и 88Б на проспекте Юных Ленинцев, а с 13:30 до 16:00 света не будет в домах №№84, 84А и 84Б по той же улице.