РИАМО - 18 мар. Суд вынес приговор бывшему директору детского санаторно-оздоровительного лагеря круглогодичного действия ООО «Парк-Отель «Сямозеро» Елене Решетовой и экс-начальнику лагеря Вадиму Виноградову, которые признаны виновными в гибели детей из столицы в 2016 году, они получили по 9,5 лет лишения свободы, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Собранные Главным управлением по расследованию особо важных дел СК РФ доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора Решетовой и Виноградову.

«В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и статьи 125 УК РФ (оставление в опасности). Инструктор лагеря Валерий Круподерщиков признан виновным по статье 125 УК РФ (оставление в опасности)», - говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что фигуранты из числа сотрудников лагеря не организовали надлежащим образом детский отдых в лагере и не обеспечили соответствие услуг, предоставляемых по путевкам детям, требованиям безопасности жизни и здоровья.

«Приговором суда Решетовой и Виноградову назначено наказание в виде 9,5 лет лишения свободы каждому с отбыванием в колонии общего режима. Круподерщиков приговорен к 8 месяцам лишения свободы», - уточняется в материале.

Дети из Москвы, отдыхавшие в оздоровительном лагере «Парк-отель «Сямозеро», попали в шторм на Сямозере в Карелии 18 июня 2016 года. Во время похода по озеру лодки перевернулись и затонули, погибли 14 детей. По делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц, были задержаны пятеро подозреваемых.

С 17 по 18 июня 2016 года работники лагеря вывели 47 детей в водный поход в акваторию Сямозера. Поход совершался на неисправных плавсредствах с превышением грузоподъемности, дети не были обеспечены спасательными жилетами по размеру. А сотрудники лагеря, не обладавшие необходимым уровнем подготовки для проведения водной судовой практики и навыками поведения в экстремальной ситуации, не учли погодные условия.

Все это привело к гибели 14 детей. Инструктор, сопровождавший детей во время похода, не принял должных мер к их спасению и оставил их в опасном для жизни и здоровья положении.

В ходе следствия проведены многочисленные осмотры мест происшествий, а также следственные эксперименты на данной местности, большое количество обысков и выемок в различных организациях и учреждениях, по местам жительства и регистрации обвиняемых.

В экспертных учреждениях Москвы, Санкт-Петербурга и Республики Карелия произведено более 90 судебных экспертиз. В их числе медицинские, танатологические, молекулярно-генетические, химико-токсикологические, психолого-психиатрические, комиссионная водно-транспортная, криминалистическая спасжилетов, финансово-бухгалтерская, санитарно-эпидемиологическая и комплексная судебная экспертиза по объему оказанных услуг.

«Проанализировано более 1,1 тысячи нормативных правовых актов, законов и международных актов, которые позволили дать юридическую оценку произошедшему», - поясняется на сайте.

Исходя из результатов расследования, внесены предложения о внесении изменений в нормативно-правовые документы и законы РФ в сфере организации отдыха детей, соблюдения их прав и интересов, обеспечения безопасности, а также представления об устранении причин и условий, способствовавших произошедшей трагедии.

По уголовному делу признаны потерпевшими 57 лиц, в качестве свидетелей допрошено более 1,5 тысяч свидетелей, свыше 500 из которых являются несовершеннолетними. Приняты меры по обеспечению приговора обвиняемым, а также обеспечению гражданских исков путем ареста имущества обвиняемых.

Виновность соучастников в совершении данных преступлений подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств, в том числе показаниями свидетелей, несовершеннолетних потерпевших и самих обвиняемых, а также нормативной и ведомственной документацией, протоколами осмотров телефонных соединений, показаниями специалистов и экспертов, а также документальными исследованиями и судебными экспертизами.