РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 18 мар. Госавтоинспекторы подмосковного Красногорска до 24 марта проведут профилактический рейд по проверке соблюдения правил перевозки опасных грузов, говорится в сообщении пресс-службы ОГИБДД управления МВД России по городскому кругу.

«Отдел ГИБДД управления МВД России по городскому округу Красногорск информирует, что с целью усиления контроля за перевозками опасных грузов автомобильным транспортом, а также недопущения ДТП до 24 марта 2019 года проводится профилактический рейд «Опасный груз», – говорится в сообщении.

В рамках профилактического рейда инспекторы ГИБДД особое внимание уделят контролю за соблюдением требований правил дорожного движения водителями транспортных средств, будут контролировать их режим труда и отдыха.

«Водитель должен иметь право на осуществление перевозки определенной категории опасных грузов, не допускается отклонение от установленного маршрута в случаях перевозки грузов повышенной опасности, перевозка пассажиров и так далее», – отмечается в сообщении.

Транспортное средство должно быть специально оборудовано для перевозки определенной категории опасных грузов и соответствовать строгим требованиям к техническому состоянию.