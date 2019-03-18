РИАМО - 18 мар. Скульптурную композицию «Икар» художника Анатолия Мосийчука, стоящую в торце существующей станции метро «Авиамоторная» Калининско-Солнцевской линии, перенесут в верхний эскалаторный зал, за композицией «Икар» стену облицуют черным гранитом, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Панно «Икар», которое сейчас украшает торец станции «Авиамоторная», планируют перенести, поскольку на этом месте появится лестничный спуск, ведущий на одноименную станцию Большой кольцевой линии. Кроме того, несколько скульптурных композиций на схожую тематику появится и на новой станции», — сказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Для стен пешеходных переходов для отделки используют грубо обработанный гранит светло-серого цвета, покрытый антивандальным матовым составом. Потолки оштукатурят и окрасят в белый цвет. За композицией «Икар» стену облицуют черным гранитом, чтобы создать наилучший фон для восприятия скульптуры.

По словам Кузнецова, при отделке станции «Авиамоторная» используют современные материалы.

«Путевые стены выполнят из нержавеющей стали, пол — из натурального камня, а потолок — из алюминия. В оформлении будут преобладать черные, серые и белые тона. Соответствующий дизайн-проект утвердили в Москомархитектуре. Как сообщил ранее мэр Сергей Собянин, новая станция откроется в районе Лефортово Юго-Восточного округа до конца 2019 года», — добавил Кузнецов.

Проектировщик станции Большой кольцевой линии «Авиамоторная» — АО «Метрогипротранс».