РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 18 мар. Полицейские подмосковных Люберец составили 172 административных протокола за продажу алкогольной продукции несовершеннолетним в 2018 году, сообщил в интервью «РИАМО в Люберцах» начальник участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних МУ МВД России «Люберецкое» Сергей Ретюнский.

«В 2018 году прошло более 300 рейдов, основной задачей которых было выявление, документирование и пресечение нарушений в сфере оборота алкогольной продукции. Составлено 172 административных протокола по фактам продажи алкоголя несовершеннолетним», – сказал Ретюнский.

Он добавил, что еще 62 протокола составили по фактам продажи спиртного без лицензии, в запрещенное для продажи время и в нестационарных торговых объектах.

«За январь 2019 года инспекторы по делам несовершеннолетних и участковые уполномоченные полиции составили 22 административных протокола», – заключил Ретюнский.

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