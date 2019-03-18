РИАМО - 18 мар. Команда «Чеховские медведи» победила в финале четырех Кубка России по гандболу клуб «Спартак» из Москвы, таким образом подмосковные спортсмены стали девятикратными обладателями кубка, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

В первой игре московский «Спартак» принимал клуб «Каустик» из Волгограда. Встреча завершилась со счетом 33:31 в пользу «Спартака». Второй матч во дворце спорта «Олимпийский» прошел между местными «Чеховскими медведями» и клубом «Скиф» из Краснодара. Хозяева площадки переиграли гостей с юга со счетом 29:28.

«17 марта Чехов принял матчи за третье место и финал Кубка России, где местная команда сразилась со «Спартаком» за звание победителя турнира 2019 года. В ожесточенной борьбе 17-кратные чемпионы России из Подмосковья одолели соперника со счетом 27:25 и стали обладателями Кубка России в девятый раз, подтвердив свой титул прошлого сезона», – говорится в сообщении.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков поздравил триумфаторов из Московской области с победой на турнире и отметил, что подмосковные гандболисты продемонстрировали огромную волю к победе в обоих противостояниях, заслуженно одержали верх и вновь подняли Кубок страны над своей головой, доказав свой высокий класс.

«Чеховские медведи» по праву считаются сильнейшим гандбольным клубом России, и я поздравляю их с блестящим выступлением на этом всероссийском первенстве. В очередной раз они приносят всей Московской области повод гордиться», – добавил Терюшков.