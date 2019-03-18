РИАМО - 18 мар. Команда «Чеховские медведи» победила в финале четырех Кубка России по гандболу клуб «Спартак» из Москвы, таким образом подмосковные спортсмены стали девятикратными обладателями кубка, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.
В первой игре московский «Спартак» принимал клуб «Каустик» из Волгограда. Встреча завершилась со счетом 33:31 в пользу «Спартака». Второй матч во дворце спорта «Олимпийский» прошел между местными «Чеховскими медведями» и клубом «Скиф» из Краснодара. Хозяева площадки переиграли гостей с юга со счетом 29:28.
Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков поздравил триумфаторов из Московской области с победой на турнире и отметил, что подмосковные гандболисты продемонстрировали огромную волю к победе в обоих противостояниях, заслуженно одержали верх и вновь подняли Кубок страны над своей головой, доказав свой высокий класс.
«Чеховские медведи» по праву считаются сильнейшим гандбольным клубом России, и я поздравляю их с блестящим выступлением на этом всероссийском первенстве. В очередной раз они приносят всей Московской области повод гордиться», – добавил Терюшков.
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