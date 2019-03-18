РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 18 мар. Участковые уполномоченные МУ МВД России «Люберецкое» раскрыли 280 фактов фиктивной регистрации иностранных граждан в минувшем году, сообщил в интервью корреспонденту «РИАМО в Люберцах» начальник участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних Сергей Ретюнский.

«За 2018 год участковые уполномоченные полиции раскрыли 280 фактов фиктивной регистрации граждан РФ по месту пребывания или по месту жительства и фиктивной регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства по месту жительства в Люберцах, Котельниках, Дзержинском и Лыткарине. Это на 30 преступлений больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года», – сказал Ретюнский.

Он отметил, что участковые за 2018 год составили 851 административный протокол по фактам нарушения миграционного законодательства. Это на 50 протоколов больше, чем в 2017 году.

«Также в прошлом году (2018 – ред.) было вынесено 344 решения об административном выдворении иностранных граждан за пределы РФ», – заключил Ретюнский.

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