РИАМО - 18 мар. Министерство образования Подмосковья запускает совместный со Среднерусским банком Сбербанка проект по финансовой грамотности подмосковных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«Первое мероприятие пройдет 19 марта, его посетят свыше 100 воспитанников из 13 детских домов региона», – сказала Забралова.

По ее словам, в серии мероприятий будут принимать участие ребята в возрасте от 9 до 18 лет.

«В течение 2019 года наши воспитанники также смогут поучаствовать в конкурсе проектов. Для ребят это отличная возможность научиться управлять личными финансами и избегать небезопасных финансовых процедур. Это очень важно в современном мире», – добавила Забралова.

В Подмосковье регулярно проходят мероприятия по финансовой грамотности для обучающихся. Общеобразовательные организации Московской области ежегодно принимают участие в проекте «Онлайн-уроки финансовой грамотности». В прошлом году в нем поучаствовало свыше 1 тысячи учреждений – это второе место по стране.